Ålgård-saken: Avdøde er en 26 år gammel mann

Lokalavisa Gjesdalbuen skriver mandag at politiet har fått bekreftet avdødes identitet.

– Det er en 26 år gammel mann som bodde på Ålgård, opplyser politiadvokat Lars Ove Berge.

Mannen ble funnet død lørdag av kommuneansatte i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer på Ålgård i Gjesdal kommune. Han bodde ikke i bofellesskapet selv. Politiet meldte at de hadde fått melding om et mistenkelig dødsfall. Søndag opplyste politiet at de mener det er sannsynlig at det dreier seg om et drap.

Berge vil ikke si om det er brukt våpen i forbindelse med dødsfallet, skriver NRK. Til Stavanger Aftenblad sier politiadvokaten at de har tatt mange beslag i saken.

– På nåværende tidspunkt ønsker jeg imidlertid ikke å gå nærmere inn på drapsvåpen eller hvilke skader avdøde er påført, sier Berge.

En 21 år gammel kvinne og en 29 år gammel mann er drapssiktet i saken. En 21 år gammel mann er siktet for bevisunndragelse. Informasjonen så langt tyder på at de involverte er en del av et rusmiljø, ifølge politiet.

Lette etter drapssiktet

Den 21 år gamle kvinnen ble pågrepet lørdag kveld, mens den 29 år gamle mannen ble pågrepet klokka 4.33 natt til mandag.

Pågripelsen foregikk uten dramatikk, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Siktede er av helsemessige årsaker sendt til sykehus, og det er ikke klart når han kan avhøres.

Han har ifølge Stavanger Aftenblad så langt ikke fått oppnevnt forsvarer. Det er fordi politiet ønsker å gi ham anledning til å velge. Berge opplyser overfor avisa at 29-åringen er tidligere domfelt, men han ønsker ikke si noe om hva han er dømt for.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, men mener vi nå har kontroll på personene som har vært involvert i saken, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Obduksjonen av avdøde starter mandag.

– Det trenger ikke bety at vi får et definitivt svar på dødsårsaken, men vi har et berettiget håp om at resultatene fra obduksjonen kan gi oss nyttig informasjon, sier Berge til Gjesdalbuen.

– Nekter straffskyld

Den 21 år gamle drapssiktede kvinnen bor i boligen der avdøde ble funnet. Hun framstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag.

Hun hadde søndag ettermiddag hatt en samtale med politiet, opplyste hennes forsvarer, advokat Jarle Rudi.

– Hun sier at hun ikke har kjennskap til dette dødsfallet. Min klient nekter straffskyld, sa Rudi til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Berge kjente kvinnen den avdøde, men han vil ikke si noe om relasjonen mellom dem, skriver NRK.

Siktet for bevisunndragelse

En 21 år gammel mann er siktet for bevisunndragelse. Han hadde søndag ikke tatt formell stilling til spørsmålet om straffskyld.

Mannens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sa da til NTB at hennes klient ikke befant seg i området på det aktuelle tidspunktet.

