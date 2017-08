Utenriksminister Børge Brende gratulerer Kenyas president

Det skriver Utenriksdepartementet på Twitter. Brende selv gratulerer president Kenyatta og kaller valget robust og pålitelig. Fredag 11. august gikk Kenyatta av med seieren med 54,27 prosent av stemmene. Opposisjonskandidaten Odinga fikk 44,74 prosent.

Valget har vært preget av uro, og voldelige demonstrasjoner. Ifølge en menneskerettsgruppe i Kenya har 24 mennesker blitt drept siden tirsdag i forbindelse med demonstrasjoner etter valget.

Opposisjonsalliansen NASA varslet lørdag at den vil fortsette å kjempe for å få annullert et valgresultat som den mener er manipulert.

(©NTB)