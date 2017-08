Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Rogaland

– Det er ting på stedet som gjør at vi konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt, til NTB. Han sier de jobber med personer som har vært på stedet.

Steinkopf ønsker ikke kommentere funnstedet.

– Vi er i startfasen av undersøkelser og etterforskning, og kommer tilbake med mer informasjon, sier han.

Innsatsleder på stedet, Tore Bamberg, bekrefter overfor Aftenbladet at den avdøde er en mann. Han sier at åstedet er sikret mens de venter på kriminaltekniske eksperter, og at de nå leter etter en eller flere antatte gjerningspersoner.

Ifølge lokalavisa Gjesdalbuen jobber politiet for å få tak i navngitte personer på bakgrunn av vitneobservasjoner.

Det var ansatte i kommunen som fant avdøde, bekrefter kommunalsjef i Gjesdal kommune, Lillian Ydstebø.

– Jeg er kjent med at det var ansatte i kommunen som varslet politiet om dødsfallet. Vi har folk på plass som ivaretar de ansatte, sier hun til avisa.

Politiet skriver på Twitter at de fikk melding om et mistenkelig dødsfall klokka 11.45 lørdag.

(©NTB)