Tidligere biskop vil ha norske biskoper med i kampen for papirløse flyktninger

Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.

Ifølge Stavanger Aftenblad har Jørgensen nå kontaktet alle biskopene i Norge og vil så kontakte kirkeverger i utvalgte kommuner og i det private næringsliv.

– Jeg ber dem samarbeide for å få de papirløse i arbeid. Enkelte er på gli, men mange er fremdeles tilbakeholdne. Mange sier de kan tenke seg å støtte det, men viser til de vanskelige juridiske sidene ved dette, sier Jørgensen.

Han ble selv engasjert i saken via bemanningsfirmaet Plog AS i Stavanger, som i en årrekke har gitt papirløse flyktninger arbeid, blant annet i IMI-kirken i Stavanger. Tidligere denne uka meldte NRK at politiet har henlagt en straffesak mot Plog, fordi de mente det ikke var tilstrekkelig bevis for at det er gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide. Dette til tross for at det var Plog som anmeldte seg selv for dette. Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven, er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten: Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven.

