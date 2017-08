Rødt vil skape et vendepunkt for å minske økonomiske forskjeller 

Valgkampen startet med åpning av valgboden i Karl Johans gate og fest på Kulturhuset i Oslo.

– Årets valg handler om å skape et vendepunkt, så det blir mindre økonomiske forskjeller. Derfor er det viktig å sørge for et nytt flertall, og det er avgjørende at et nytt flertall blir avhengig av Rødt sånn at vi kan dra dem i riktig retning, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Han trekker fram at hvis Jonas Gahr Støre (Ap) skulle bli statsminister, er det viktig i en forhandling om statsbudsjettet at Rødt får en garanti av Støre for å endre barnehageloven slik at det blir lovlig for kommuner å prioritere ideelle barnehager foran profittbarnehager.

– For oss er denne saken en test på samarbeidsviljen i Arbeiderpartiet. Hvis Støre sier nei, stiller han regjeringsalternativet sitt så langt til høyre at han kan glemme å se på Rødt som en garantist for noe som helst i Stortinget. En slik regjering lever farlig, sier Moxnes.

Partilederen utdyper at dette handler om at man må stanse at penger vi skatter, går til privat profitt. Han understreker at dette kan svekke folks skattevilje og true bærekraften i velferdsstaten.

