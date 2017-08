PST tror norske IS-krigere vil kjempe videre i Raqqa

Etter at USA-støttede syriske opprørskrigere omringet Raqqa i slutten av juni, anslo koalisjonen mot IS at om lag 2.500 IS-krigere var igjen i byen. Siden har militskrigerne, som får solid støtte i form av USA-ledede luftangrep, trengt inn i Raqqa fra flere fronter. Så langt har de klart å erobre rundt halvparten av byen, der det fortsatt befinner seg flere tusen sivile.

Det er uklart hvor mange av de gjenværende som er fremmedkrigere, og om noen av dem er norske. PST kjenner imidlertid til at det nå er om lag 40 personer fra Norge som er tilsluttet IS, og trolig er de fleste i Raqqa, melder NRK.

PST-sjef Benedicte Bjørnland tror ikke disse vil vende hjem, selv om byen er under sterkt press.

– Vi har et inntrykk av at de som er der nå, har vært der svært lenge. Og de er ideologisk overbeviste om at det såkalte kalifatet og ISIL sitt prosjekt er verdt å kjempe for, fortsatt. Så er det også en faktor at ISIL straffer desertører med døden, så det kan også være en avskrekkende effekt, sier hun.

Samtidig understreker PST-sjefen at de som eventuelt kommer hjem, må regne med å bli pågrepet, begjært varetektsfengslet og straffeforfulgt hvis det er bevismessig belegg for det.

