Oslo Børs avsluttet uka med nedgang

Samtlige av de ti mest omsatte selskapene falt i verdi fredag, og man må ned til den 17. mest omsatte aksjen, tilhørende Lerøy Seafood Group, for å finne positiv utvikling.

Statoil toppet omsetningslisten og falt 1,8 prosent. Sammen med Subsea 7 og Norwegian, som hadde nedgang på henholdsvis 3,2 og 2,6 prosent, var Statoil blant selskapene som tynget børsen mest.

Oslo Børs var i likhet med børsene i USA, Asia og resten av Europa preget av uro for en potensiell konflikt mellom USA og Nord-Korea. I USA falt S&P 500-indeksen 1,5 prosent torsdag, mens Nasdaq Composite falt mer enn 2 prosent. I Asia hadde Nikkei falt svakt, mens Hang Seng hadde gått ned med vel 2 prosent da børsen stengte i Norge.

På de toneangivende børsene ute i Europa skilte DAX 30 i Frankfurt seg ut med en oppgang på 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris begge falt med 0,9 prosent.

Fredag ettermiddag ble nordsjøolje omsatt for 51,7 dollar fatet, et fall på 0,1 dollar siden midnatt. Amerikansk lettolje omsettes for 48,30 dollar på spotmarkedet.

Uken på Oslo Børs startet med ny sluttrekord på 742,37 poeng mandag, men børsen jevnet seg ut tirsdag og avsluttet uken svakt. Den falt marginalt onsdag etter at Trump truet Nord-Korea med «ild og vrede», før den falt mer markant både torsdag og fredag. Dette bidro til at børsen har falt med 1,38 prosent i løpet av uka. Den siste måneden har imidlertid hovedindeksen gått opp 3,6 prosent, og den har løftet seg 6,4 prosent siden nyttår.

