«Skam» mottok Peer Gynt-prisen

– Jeg vet ikke om vi i den lille «Skam»-redaksjonen egentlig har forstått hvor stort «Skam» har blitt, sier serieskaper Julie Andem til NRK.

Fredag mottok serieskaper Julie Andem og produsent Marianne Furevold-Boland prisen. Peer Gynt-prisen har siden 1973 årlig blitt delt ut til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Prisen deles ut i forbindelse med Peer Gynt-stevnet, og det er politikerne på Stortinget som har stemt fram vinneren.

«Skam» er en nettbasert dramaserie for ungdom som handler om livet til en gjeng ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Serien har fått strålende kritikker og nådd ut til et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Serien har fått ros for å ta opp viktige temaer som homofili, overgrep, voldtekt, kulturforskjeller og press i ungdomsmiljøer. Den er solgt videre til Danmark, Sverige, Island og USA.

