Velgerne mener Hareide bedre representerer kristne verdier enn Listhaug

I meningsmålingen som InFact har gjort for VG, svarer 61,4 prosent at det er KrF-leder Knut Arild Hareide som best representerer kristne verdier, mens 20,4 prosent mener at det er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). I alt 18,1 prosent av de spurte svarte at de ikke vet.

KrF og Frp kjemper begge en hard kamp om de kristne velgerne, og onsdag barket de to sammen i en intens debatt om hva som er kristne verdier.

I alt 1.005 mennesker i Vest-Agder, som også omtales som «bibelbeltet», deltok i meningsmålingen 8. august. Feilmarginen på målingen er inntil 3,1 prosent.

