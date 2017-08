Utryddelsen av villrein i Nordfjella har startet

Det var utstedt 1.750 fellingsløyver da jakten startet torsdag. På hver løyve kan det felles to dyr, melder NRK. Hele villreinstammen på 2.200 dyr skal utryddes.

Nordfjella, som strekker seg over seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, er et av de to områdene i Norge der det er påvist skrantesyke. Ekspertene frykter at sykdommen kan spre seg til tamrein og andre hjortedyr.

Den ordinære jakten varer fram til 31. oktober. I løpet av den perioden håper Statens naturoppsyn at jegerne feller 800 til 1.000 dyr. Etter det blir det satt inn et statlig jaktlag som skal ta de resterende dyrene.

– For reinjegerne er dette kanskje siste jakta på 15 år. Vi vet jo ikke helt eksakt, men hvis stammen blir tatt ut i løpet av et år vet vi at fjellene skal stå tomme fem-seks år, sier den lokale reinjegeren Runar Bjøberg til kanalen.

Jegerne er nødt til å levere inn hodene til reinen de feller slik at de kan testes for skrantesyke. Er dyra smittefrie, kan kjøttet spises.

