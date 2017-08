Solberg tar avstand fra Listhaug-utspill

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sier Solberg til NRK.

Etter en debatt i Politisk Kvarter på NRK P2 onsdag, kritiserte Listhaug KrF-leder Knut Arild Hareide for å ikke kontrollere mennesker med ekstreme meninger og holdninger.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sier Listhaug til NRK.

Solberg legger til at Listhaugs utspill ikke er i tråd med hennes formaning om å føre en anstendig valgkamp. Statsministeren har likevel ikke tatt opp språkbruken med Listhaug direkte.

– Det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig, skriver Listhaug i en epost til Aftenposten torsdag.

Finansminister Siv Jensen forsvarte Listhaugs utspill i samme program torsdag.

– Jeg registrerer at også Listhaug utover dagen sa at det hadde blitt høy temperatur. Jeg tror det er viktig at vi diskuterer premissene for den debatten, nemlig at hun utfordret imamen som blir oppfattet som å snakke med to tunger.

(©NTB)