Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot flere alvorlige avvik i nødnettet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) krever at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter inn strakstiltak for å tette hull i nødnettet.