Kraftig fall i klesprisene den siste måneden

Klesprisene falt kun 2,4 prosent i samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,4 prosentpoeng fra juni til juli, til 1,5 prosent, viser KPI.

Samtidig trakk et prishopp i flyreiser fra juni til juli i år sammenlignet med i fjor i motsatt retning.

Prisveksten (KPI) gikk opp 0,3 prosent fra juni til juli, som hovedsakelig skyldes en økning i prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, ifølge SSB.

Kjerneinflasjonen, som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, steg med 1,2 prosent fra juli 2016 til juli 2017. Kjerneinflasjonen er prisstigningen uten avgiftsendringer og energivarer, og går under betegnelsen KPI-JAE.

DNB Markets tror inflasjonen kan ligge på dette nivået eller trekke litt opp igjen de neste månedene.

– Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Sentralbanken vil derfor holde rentene lave, uttaler analytiker Kyrre Amdal i en pressemelding fra DNB Markets.

Jevnt over skal inflasjonen ligge rundt 1,5 prosent fremover, ifølge Norges Banks prognose.

– Fallet var i tråd med konsensus og marginalt over vårt anslag på 1,1 prosent, uttaler analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i en pressemelding.

– Mer viktig er at inflasjonen nå er fire tideler over Norges Banks anslag. Det er ikke uvesentlig. Vi tror likevel det vil ha begrenset effekt på pengepolitikken. Norges Bank venter at inflasjonen tar seg opp igjen, og inflasjonen er fortsatt langt under inflasjonsmålet, uttaler Bernhardsen.

