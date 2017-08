Fortsatt uavklart om betaling til politifolk som beordres til Bergen

Unn Alma Skatvold, nestleder i PF, sier hun mener Politidirektoratet utfordrer en årelang tradisjon med at beordringsrett går hånd i hånd med god kompensasjon, skriver Bergens Tidende.

– Vi ble ikke enige. Da har vi etter vår mening heller ikke en avtale, sier hun.

Bakgrunnen er at flere hundre politifolk er beordret til tjeneste under sykkel-VM i Bergen, som starter 16. september. NRK meldte i slutten av juli at 384 politifolk er beordret i Bergen i første omgang.

PF er ikke fornøyd med kompensasjonen, og fagforeningen har varslet POD om at de vil bringe saken inn for såkalt særskilt nemnd, en ordning nedfelt i hovedavtalen.

– Spørsmålet er om POD ensidig kan diktere en avtale som vi ikke er blitt enige om gjennom forhandlinger. Det er det vi vil finne ut, for å ha klare spilleregler neste gang noe slikt kommer opp, sier Skatvold.

– Politifolk kan risikere å tape penger på å dra. Det kan blant annet knytte seg til utgifter til barnepass, som ikke dekkes, sier hun.

Politidirektoratet sier via pressevakt Kåre M. Hansen at de vanligvis ikke kommenterer tvister som skal behandles.

– Vi forholder oss til at saken er tatt inn for særskilt nemnd, skriver Hansen i en epost til BT.

(©NTB)