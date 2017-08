Det offentlige Norge stadig mer digitalt

Dette gjelder nå 47 prosent av kommunene og 61 prosent av statlige virksomheter, viser undersøkelsen som Rambøll, IKT-Norge, Visma og Oslo kommune presenterte torsdag morgen.

Statlige fellesløsninger rettet mot kommunene bidrar til kommunal digitalisering. Manglende kapasitet (94 prosent) og manglende standardløsninger fra markedet (83 prosent) oppgis som de viktigste hindringene for økt grad av digitalisering.

Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering, ifølge studien. Den viser også at kommuner som har valgt å slå seg sammen, forventer at IT skal være en viktig driver for effektiviseringsgevinster.

Studien «IT i praksis 2017" er en statusrapport for digitalisering i Norge. Over 500 virksomheter i offentlig og privat sektor har svart på spørsmål om status, planer for og erfaringer med digitalisering.

Når det gjelder innbyggernes forhold til digitalisering, viser årets kartlegging, den tiende i rekken, noe mindre tilfredshet. 79 prosent er helt eller delvis enige i at økt digital kommunikasjon med det offentlige er en forbedring, mot 81 prosent i fjor.

Dessuten er en noe mindre andel av innbyggerne fornøyd med selvbetjeningsløsninger i år sammenlignet med i fjor og året før.

(©NTB)