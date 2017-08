Sak om ureturnerbare flyktninger i arbeid henlagt

– Dette er et viktig steg i kampen for verdighet for de ureturnerbare. Vi har vært villige til å utfordre systemet fordi dette handler om verdighet for menneskers liv i en sårbar situasjon, sier pastor Egil Elling Ellingsen i IMI-kirken til NRK.

De ureturnerbare flyktningene er personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden eller har et utløpt visum, men fortsetter å bo i Norge. Fordi de ikke har lovlig opphold, har de heller ikke lov til å arbeide i Norge.

Minst ti av dem er blitt ansatt gjennom bemanningsbyrået til Arne Viste, Plog AS. Firmaet og kirken har nektet å etterkomme krav fra politiet om å si opp slike personer.

«Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å arbeide», heter det i skrivet fra politiet.

