Mann tiltalt for overgrep mot stedatter

Ifølge tiltalen truet mannen med å drepe moren og søsteren hennes om hun ikke gjorde som han ville, skriver Romsdals Budstikke.

Voldtekten skal ha funnet sted i november 2005, og mannen er ifølge avisen hjemmehørende i Romsdal. I alt er mannen tiltalt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten også omfatter brudd på straffelovens paragraf 299 om voldtekt av barn under 14 år, og paragraf 314 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorgen for.

Det er satt av tre dager til saken, som starter i Romsdal tingrett 19. desember. Mannen forsvares av advokat Øyvind Panzer Iversen, mens statsadvokat Jogeir Nogva fører saken på vegne av påtalemyndigheten.

