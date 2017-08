Hjem Holmlia: Politiet vil fengsle voldssiktet 18-åring i fire nye uker

Påtalemyndigheten vil be om fire nye uker i varetekt for 18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt ved Holmlia skole 12. juni.