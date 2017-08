Høyere selvmordsrate blant enkelte Libanon-veteraner

21.600 mannlige soldater tjenestegjorde i Libanon fra 1978 til 1998. Særlig de første årene var tjenesten preget av høyt konfliktnivå, kamphandlinger, angrep og drap på UNIFIL-soldater (FNs midlertidige styrke i Libanon). Dette har satt sine spor hos soldatene i ettertid, ifølge en undersøkelse gjort av Forsvarets helseregister og Forsvarets sanitet, skriver Forsvarets forum.

Forskerne har tatt for seg dødsfallene til de 21.600 soldatene som tjenestegjorde i Libanon fra 1978.

Selvmordsraten var 30 prosent høyere for dem som tjenestegjorde i Libanon i perioder med høyt konfliktnivå sammenlignet med normalbefolkningen. Men selvmordsraten til gruppen som var i Libanon i rolige perioder lå noe under normalbefolkningen, ifølge undersøkelsen.

Funn i undersøkelsen tyder også på at de som tjenestegjorde i perioder med høyt konfliktnivå var mer utsatt for ulykker enn folk flest. Det var 50 prosent flere dødsulykker i trafikken for dem som var i høyintensivgruppa, mens de som var i lavintensivgruppa hadde nesten 50 prosent færre dødsulykker enn normalen.

