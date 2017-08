Drapssiktet mann på Romerike framstilles for varetektsfengsling onsdag

Det er 38-åringens forsvarer, advokat Per Ove Marthinsen, som bekrefter overfor Aftenposten at det skal holdes fengslingsmøte onsdag. Trolig vil det finne sted i Øvre Romerike tingrett på Eidsvoll i Akershus.

Forsvareren oppgir at hans klient og den drepte kvinnen var kjærester og at dødsfallet til kvinnen skyldtes et uhell. 38-åringen erkjenner å ha forårsaket kvinnens dødsfall, men erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Marthinsen benekter at kvinnen ble skutt.

Politiet mener mannen drepte kvinnen med vilje, en gang mellom 3 og 6 natt til tirsdag.

Tirsdag morgen rykket politiet på Romerike ut etter meldinger om en utforkjøring på fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll kommune. I bilen fant de en kvinnen stygt skadd, sammen med den nå drapssiktede mannen.

Kvinnen er asylsøker fra Iran og bodde på Toten, ifølge NRK. Mannen er norsk statsborger bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Iran. Han er ikke tidligere straffedømt.

– De kranglet om kjæresteting. Min klient er dypt fortvilet og preget av saken. Han forstår at han har forårsaket at kjæresten er borte. Det er en jente han har vært glad i og som han hadde følelser for, sier Marthinsen til VG.

(©NTB)