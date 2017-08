Den felte ulven var kjent sauedreper

– Resultatene fra vevsprøvene ga match med tidligere ekskrementprøver som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni. Vi kan derfor bekrefte at dette er den såkalte Hurdalsulven som har drept og skadd mange sauer tidligere i sommer, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Ulven var en relativt ung tispe. Det er antatt at den har vært på vandring fra Sverige på leting etter nytt revir og partner.

Fylkesmannen i Oppland skrev mandag i en pressemelding at fellingstillatelsen for ulv forlenges på bakgrunn av skadeomfanget i saken, og fordi det var mistanke om at det var en ulv til i området.

Selv om det er bekreftet at ulvetispa var alene om sauedrapene, opplyser talsmann Christian Hillmann at fellingstillatelsen fortsatt gjelder.

– Men det blir ikke jaktet der nå, fordi det er ingen indikasjon på at det er flere ulver i området, sier Hillmann til NTB.

