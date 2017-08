VG: Kvinnen som ble funnet død på Romerike, ble skutt

En 38 år gammel mann som er norsk statsborger og bosatt i Oslo, er siktet for drapet. Han eier bilen kvinnen ble funnet i, etter det VG erfarer.

38-åringen har ifølge avisa i flere år jobbet som drosjesjåfør og har vært ansatt på en bensinstasjon. Han skal ikke ha vært straffedømt tidligere. VG har vært i kontakt med drapssiktedes siste arbeidsgiver, som sier at 38-åringen har vært sykmeldt i over ett år.

Politiet ønsker ikke å bekrefte VGs opplysninger. Heller ikke overfor Totens Blad vil de kommentere vitneutsagn om at kvinnen skal ha blitt skutt eller stukket med kniv.

Tirsdag formiddag undersøkte politiet boligen der kvinnen bodde på Lena i Østre Toten kommune, ifølge Totens Blad. Området rundt huset ble sperret av.

Etterforskerne etterlyser vitneobservasjoner av en sølvgrå Ford Focus på fylkesvei 33 ved Feiring mellom klokka 3 og 6 natt til tirsdag.

– Møter forsvarer i kveld

– Jeg har snakket med min klient over telefon og drar for å møte ham nå, sier forsvarer Per Ove Marthinsen til NTB klokken 18.

Han regner med at det blir fengslingsmøte onsdag eller torsdag.

Politiet er foreløpig svært tilbakeholdne med opplysninger rundt saken og vil ikke kommentere om det var en relasjon mellom de to. Heller ikke opplysningene om skyting vil politiet kommentere.

– Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Det vil videre etterforskning kunne gi oss mer informasjon om, sier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt.

Utforkjøring

– Vi fikk melding i 6-tiden tirsdag fra vitner om at en bil hadde kjørt av fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Da vi kom til stedet, finner vi bilen med en død kvinne i, og mannen som nå er siktet, sier politiadvokat Åsmund Yli til NTB.

Den siktede mannen er fraktet til sykehus og tas hånd om av helsepersonell, ifølge VG. Politiet vil ikke gi ytterligere opplysninger om mannens helsetilstand etter utforkjøringen.

