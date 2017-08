Ny bok: Misnøye med Listhaug i Høyre 

I boken «Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug» skriver kommentator i Bergens Tidende, Mathias Fischer, blant annet om den stadig økende frustrasjonen med Listhaug i Høyre.

Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg (H) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.

– I utgangspunktet kan dette virke som en teknisk forskjell. I realiteten var det et stort spill som avdekket hvor forskjellig Høyre og Listhaug tenkte om politikk, skriver BT-kommentatoren.

Dødssynd for statsråder

Videre skriver Fischer at enten oppfattet ikke Listhaug Solbergs ønske eller så valgte hun bevisst å trosse statsministeren.

– En handling som er ganske nær en dødssynd for statsråder, skriver Fischer.

Ifølge boken er det ikke bare Listhaugs egenrådige strategi som skaper frustrasjon i Høyre, det er også retorikken, og hvordan hun opptrer på sosiale medier. Stilen hennes har vært tema for flere gruppemøter i Høyre.

– De fryktet at hun skapte trøbbel for omdømmet til regjeringen. Også i regjeringen var folk oppgitt, skriver Fischer.

– Lurer på om hun er takknemlig

Forfatteren Mathias Fischer er tidligere Venstre-politiker, og fram til valget i høst er han vararepresentant for Hordaland til Stortinget.

I boken skriver han at det også er en viss frustrasjon å spore i Frp over måten Listhaug håndterte prosessen rundt asylinnstrammingene på. Flere av partifellene skal være av den oppfatning at de «klarte å ro i land en sak som Listhaug hadde klønet til».

– Jeg lurer på om hun er takknemlig for jobben vi gjorde. Det ville vært interessant å høre om hun anerkjenner det, sier en av toppene i Frps stortingsgruppe.

Boken gis ut på Gyldendal Norsk Forlag. Listhaug selv har valgt å ikke kommentere biografien.

(©NTB)