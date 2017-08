NHO til Støre: Slutt å si at bedrifter ikke er opptatt av formuesskatt 

Med en fersk undersøkelse om formuesskatten på lager meldte NHO seg tirsdag på i valgkampen med et hardt angrep på opposisjonslederen.

– Støre har sagt at i hans møter med små og mellomstore bedrifter er ikke kutt i formuesskatten et budskap som kommer. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i den beskrivelsen, sier Skogen Lund.

– Vi må slutte å si at bedriftene ikke er opptatt av formuesskatten, for det er de, slår hun fast.

– Lytter selektivt

I undersøkelsen Norstat har gjort for NHO om formuesskattens påvirkning på verdiskapningen i norske bedrifter, svarer ni av ti deltakere at de vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som maskiner og utstyr.

– Betyr dette at Støre farer med usannheter når han sier at bedriftene ikke er opptatt av dette?

– Det betyr vel at han lytter litt selektivt og kanskje ikke besøker bedriftene i denne kjernegruppen. Den er viktig fordi det ofte er private eiere av mindre bedrifter på mindre steder hvor alternativene ikke er så mange, sier Skogen Lund til NTB.

– Støre har ikke helt forstått hvor skoen trykker?

– Han vil vel ikke høre det, for det passer ikke med hans program og hans retorikk, sier NHO-sjefen.

Undersøkelsen er tatt opp blant 200 personer som har forskjellig eierandeler i norske bedrifter.

Vil kunne ansette flere

Rundt åtte av ti bedrifter svarer at de er sikre på eller tror at bedriftene vil kunne ansette flere folk i løpet av de kommende tre-fem årene, hvis formuesskatten fjernes på arbeidende kapital. En like stor andel tror det vil skapes færre arbeidsplasser de neste tre-fem årene hvis formuesskatten økes.

– Det er overraskende høye anslag for hvor mye dette betyr for sysselsettingen, sier Skogen Lund, og fortsetter:

– Det motbeviser påstanden om at dette ikke betyr noe for bedriftene. For de privateide bedriftene som faktisk må betale formuesskatt og prioritere det fremfor investeringer, er dette veldig viktig.

Ulempe i konkurransen med utlandet

Fra politisk hold er det også blitt problematisert hvordan formuesskatten påvirker konkurranseforholdene i et internasjonalt marked. Motstanderne framholder at norske bedrifter påføres en ulempe ved at de får større skatteutgifter enn sine utenlandske konkurrenter.

Ikke overraskende svarer åtte av ti deltakere i undersøkelsen at de er enige i en slik påstand. Hver tiende deltaker er uenig, mens ytterligere en tiendedel svarer «vet ikke».

De rødgrønne fremholder at regjeringen ikke klarer å bevise at kutt i formuesskatten skaper nye arbeidsplasser, men Skogen Lund mener dette er en altfor enkel fremstilling. Også konkurransebildet, teknologi, oljepris, Norges bytteforhold mot utlandet og produktivitet spiller inn, ifølge NHO-sjefen.

