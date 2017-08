Dødsfallet i Eidsvoll: Mannen erkjenner at han er skyld i kvinnens død 

Tirsdag morgen ble en kvinne funnet død i en bil langs fv. 33 i ved Feiring i Eidsvoll kommune.

Ifølge den drapssiktedes forsvarer, Per Ove Marthinsen Marthinsen, har 38-åringen tatt innover seg at han har skyld i kvinnens død, men at han mener det skjedde som følge av et uhell, skriver Romerikes Blad

Ifølge Martinsen erkjenner den siktede 38-åringen de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for forsettlig drap, skriver NRK.

– Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll, fortsetter forsvarer som møtte sin klient tirsdag kveld.

Han avviser at kvinnen ble skutt, slik flere har hevdet, ifølge Romerikes Blad.

– Vi fikk melding i 6-tiden tirsdag fra vitner om at en bil hadde kjørt av fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Da vi kom til stedet, fant vi bilen med en død kvinne i, og mannen som nå er siktet, sier politiadvokat Åsmund Yli til NTB.

Politiet har ikke villet kommentere forholdet mellom siktede og avdøde, men ifølge forsvareren var de to kjærester eller ekskjærester.

Ifølge NRK vil mannen bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

