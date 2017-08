Ulven som har tatt sauer på Toten, trolig felt

Ifølge NRK ble ulven skutt natt til mandag.

Det skjedde etter at det søndag ble satt i gang et fellingsforsøk da en rekke sauer ble funnet skadd og drept i et nytt ulveangrep samme dag, skriver Oppland Arbeiderblad.

– Jakta har pågått siden i går, med unntak av de første timene i natt. Jaktlaget har gjort en kjempejobb. Ulven ble skutt med et velrettet skudd av en jeger på post. Det var hunder i beredskap, men det ble ikke nødvendig, forteller jaktleder Kjell Bakken.

Ulven er ei tispe. Jaktlederen ønsker ikke å si nøyaktig hvor i Østre Toten kommune den ble skutt. Nå skal det tas DNA-prøver av ulven.

(©NTB)