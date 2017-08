To reineiere dømt for dyremishandling, bedrageri og reintyveri

Skadene som var påført dyrene skulle ligne rovdyrskader, og var resultat av «handlinger som utvilsomt har påført dyrene store lidelser», ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett mandag. De to reineierne på 34 og 29 år er nå dømt for over 80 tilfeller av brudd på dyrevelferdsloven og for bedrageri ved at de søkte rovvilterstatning for tapene av dyra som ble mishandlet.

Dyra var levende da de ble påført blant annet stikk- og bruddskader. Den delen av tiltalen mot omfatter grov mishandling dreier seg om rundt snaut 20 rein over en femårsperiode.

Planmessige handlinger

– De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten.

Retten mener det er straffeskjerpende at de to kynisk har utnyttet en tillitsbasert ordning, som innebærer liten fare for å bli tatt for dem som vil misbruke den.

De to reineierne er nå dømt til ubetinget fengsel i henholdsvis to år og fem måneder og ett år og åtte måneder. Retten finner det dessuten bevist at de tiltalte har stjålet til sammen 63 rein, ved å merke andres dyr som sine egne.

Omfattende etterforskning

Det lå en årelang og omfattende etterforskning bak saken mot de to reineierne. De ble frifunnet i etter en måneds rettsbehandling i Indre Finnmark tingrett i våres. Nå har lagmannsretten kommet til motsatt konklusjon.

I tillegg til fengselsstraffene er de to – som retten mener i det store og hele har handlet sammen og i forståelse med hverandre – dømt til å betale rundt 850.000 kroner i erstatning hver til reineierne som er blitt frastjålet dyr, samt til å dekke sakskostnadene til staten.

(©NTB)