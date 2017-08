Solberg: – Høyre skal lage «pasientens helsetjeneste»

– Vi er godt i gang, men vi er ikke i mål. Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt mye som gjenstår, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun samlet stortingsgruppa til valgkampstart og for å legge fram partiets helsepolitikk for de neste fire årene mandag.

Solberg mener hennes regjering delvis har nådd målene blant annet om kortere behandlingskøer, bedre kvalitet i kreftbehandlingen og pasienter «som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyde».

Hun mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære «kulturrevolusjon» – riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur. Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle «pasientens helsetjeneste».

– Det betyr at hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg. Det handler om å bli sett, om å bli spurt – og om å bli hørt, sa hun.

Og konklusjonen er åpenbar, sett med Høyre-øyne.

– Vi trenger fire nye år – minst – for å få på plass pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet.

(©NTB)