Oppgang i tallet på redningsaksjoner

I juli alene utførte Røde Kors 210 redningsoppdrag, noe som tilsvarer en vekst på 50 prosent i forhold til juli i fjor. De siste tre månedene sett under ett har de rykket ut 15–20 prosent flere ganger enn samme periode i 2016.

Organisasjonen mener økningen skyldes at flere har tilgang til å be om hjelp.

– Vi ser at mobilen gjør at mange kan si fra selv og vet hvor de er. Men det er fremdeles de frivillige hjelpemannskapene som må hjelpe folk ut, sier landsrådsleder for hjelpekorps i Røde Kors, Ole Gladsø, i en pressemelding.

Samtidig mener han at legger flere ut på utfordrende turer.

– Dette føyer seg inn i trenden hvor mange utfordrer seg på mer ekstreme turer. Det skaper nye utfordringer både for turgåere og de frivillige redningsmannskapene, sier Gladsø.

Han sier at mange hendelser skyldes uhell, men at noen av oppdragene skyldes turister som overvurderer egne ferdigheter.

På Trolltunga har en fått bukt med det problemet ved å sette inn fjellvakter. I juli førte det til at Røde Kors kun trengte å rykke ut tre ganger, en markant nedgang siden i fjor. Likevel har totalbelastningen vært den samme for de om lag 300 hjelpekorpsene.

– Turisme på Trolltunga utgjør bare en liten av de samlede oppdragene. Hovedutfordringen der kommer også når det blir mørkere kvelder og kaldere vær senere på sesongen, sier Gladsø.

Økningen i oppdragene gjelder hele landet, men særlig sentralt på Østlandet, Vestlandet og Nord-Vestlandet. I Nordland har det vært noen færre oppdrag.

Hittil i år har Røde Kors registrert 1.206 redningsoppdrag.

(©NTB)