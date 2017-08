Ny biografi: Listhaug ble nesten kastet av sine egne

Det kommer fram i den rykende ferske boken «Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug» av Bergens Tidende-kommentator Mathias Fischer. Boken utgis i disse dager på Gyldendal forlag.

Innvandrings- og integreringsminister er i dag en av partiets mest profilerte politikere og anses som en mulig ny partileder den dagen Siv Jensen gir seg. Men ifølge boken kunne hennes karriere i partiet ha stanset opp i 2011, da flere av hennes egne i Oslo Frp gikk mot henne, skriver Aftenposten.

– I sitt eget fylkeslag var hun fremdeles byråden som ble kronet av toppledelsen uten bakgrunn fra Oslo-politikken. Flere i bystyregruppen, særlig Henning Holstad, var lei av henne, skriver BT-kommentatoren.

Ifølge boken var Oslo Frps Henning Holstad lederen bak opprøret. Fischer skriver at Holstad og andre i Oslo tryglet folk på landsmøtet om å finne en annen kandidat som kunne skvise ut Listhaug.

En kilde i apparatet rundt Listhaug sier til Aftenposten at situasjonen ville vært dramatisk for hennes politiske fremtid dersom hun ikke hadde sikret seg en fortsatt plass i sentralstyret.

Henning Holstad vil ikke kommentere saken overfor Aftenposten.

– Overrasket med kristen tro

Ifølge boken skal mange som kjente Listhaug tidligere, også ha blitt overrasket over at hun de siste årene så tydelig har frontet sin kristne tro, skriver Dagen.

«Valget om å promotere seg selv som en kristen politiker skjedde ganske brått rundt 2009. For flere som hadde kjent henne lenge, var det en smule overraskende», skriver Fischer i boken.

«Alle husket henne som en konservativ FpU-politiker, men ingen kunne erindre verken kors-smykker rundt halsen eller prat om Jesus», fortsetter Fischer og siterer navnløse kilder.

Tidligere i år møtte kommentator i Stavanger Aftenblad Sven Egil Omdal voldsom kritikk da han hevdet at Listhaug kun brukte korset til politisk vinning, og at hun ikke hadde båret korssmykke offentlig før hun ble utnevnt som innvandringsminister i desember 2015. Omdal viste til en opptelling han hadde gjort i NTB scanpix' bildearkiv som viste at Listhaug ikke hadde brukte kors på 631 bilder fra 2001 og fram til 2009. NTB og flere medier fant imidlertid flere bilder der Listhaug bar samme smykke ved flere anledninger i både 2006, 2007 og 2008.

Sylvi Listhaug har tidligere omtalt korstellingen til Omdal som «det mest nedrige angrepet jeg noen gang har sett».

Bekymringsbrev til forlaget

Sylvi Listhaug har tidligere uttrykt bekymring over biografien, og hennes politiske rådgiver Espen Teigen har sendt bekymringsbrev til forlaget.

– Dette er en bok som jeg ikke kommer til å medvirke til eller kommentere. Dette har jeg tydelig meddelt forfatteren via min politiske rådgiver, uttalte hun til Dagbladet i februar.

Hun ønsker heller ikke å kommentere boken mandag, opplyser Teigen til Aftenposten.

Den 24 år gamle forfatteren er tidligere varastortingsrepresentant for Venstre, men meldte seg ut av partiet for fire år siden og jobber nå som politiske kommentator i Bergens Tidende. Til Dagsavisen sier han at han ønsket å skrive om Listhaug fordi han anser henne som den mest fascinerende og interessante personen i norsk politikk.

– Det er en bok både for dem som elsker Listhaug og dem som hater henne, og for dem som bare er nysgjerrige. Når jeg har snakket med folk som er nær henne, har jeg blitt kjent med en annen Listhaug enn den som vi ser i mediene. Det er mye som skjuler seg under overflaten med henne, sier Fischer til avisen.

(©NTB)