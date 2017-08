Lysbakken tror på direktemandat i Nord-Norge og Oslo

– Vi kommer definitivt til å rette et nådeløst søkelys på hvordan denne regjeringen har tatt velferdsgoder fra dem som har lite og strødd om seg med skattelette for de rike, sier Lysbakken til NTB på telefon, vandrende fra Oslo vest til Oslo øst for «å få fram Forskjells-Norge».

På valgkampåpningen i Oslo presenterte partiapparatet SVs undersøkelse om Forskjells-Norge. Publikasjonen skal gi forskerbelegg for hovedbudskapet om et Norge som har større forskjeller.

Utvikling i feil retning

– Når regjeringen har gitt skattekutt til dem med høyest inntekt og formue, og samtidig kuttet i støtten til dem som har minst, for eksempel barnetillegget til uføre, går utviklingen i feil retning. Dette er i strid både med folks ønske om små forskjeller og et mer omfordelende skattesystem, sier Audun Lysbakken.

Han peker på at i 1986 tjente den rikeste femdelen i underkant av tre ganger så mye som den fattigste femdelen. I 2015 tjente de nesten fire ganger så mye.

Undersøkelsen Sentio har gjort for SV viser at 79 prosent sier det er viktig at regjeringen prøve å redusere forskjellene, mens altså 58 prosent mener de ikke gjør en god nok jobb for å faktisk redusere dem.

Godt an i nord

Selv om det var i Oslo han åpnet SVs valgkamp, er det i Nord-Norge Lysbakken legger fram de beste prognosene.

– Vi er i god posisjon til å ta et førstemandat i alle de tre nordligste fylkene, sier Lysbakken oppmuntret av gode meningsmålinger i nord. Også i hovedstaden har SV mål om å oppnå et direktemandat.

Han peker på at SV både i Finnmark og i Troms har 9 prosent på meningsmålingene, og er optimist med tanke på mandatuttellingen dersom de gode målingene slår til.

