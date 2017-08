Listhaug vurderer å nekte hatpredikanter adgang til Norge

Innvandrings- og integreringsministeren vurderer å lage en liste over predikanter som ikke vil få adgang til riket, slik det er gjort i Danmark.

– De går foran med et godt eksempel, sier Listhaug, som mandag møtte Danmarks utlending-, integrerings- og boligminister, Inger Støjberg fra det danske partiet Venstre.

De to ministrene dro blant annet til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.

Danmark satte for tre måneder siden seks kjente islamistiske religiøse ledere, blant annet fra Saudi-Arabia og Syria, på lista over forkynnere som har fått innreiseforbud, foreløpig for to år. I tillegg er den omstridte amerikanske kristne pastoren Terry Jones ført opp på lista.

(©NTB)