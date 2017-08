Høyre vil ha flere og lengre pakkeforløp i helsetjenesten

Det kom fram da statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie mandag presenterte ti helseløfter Høyre ønsker å gjennomføre hvis partiet får fortsette i regjering etter valget.

– Vi er godt i gang, men vi er ikke i mål. Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt mye som gjenstår, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun samlet stortingsgruppa til valgkampstart, og for å legge fram partiets helsepolitikk for de neste fire årene.

Det er allerede innført pakkeforløp for kreftpasienter. Det innebærer nasjonale, standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten: – I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.

Vil følge pasienten hjem

Solberg mener hennes regjering delvis har nådd målene blant annet om kortere behandlingskøer, bedre kvalitet i kreftbehandlingen og pasienter «som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyd».

Samtidig vil Høyre utarbeide og innføre nye typer pakkeforløp, kalt pakkeforløp hjem. Ordningen innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold, i første omgang for kreftpasienter.

Flere av Høyres varslede helsesatsinger var kjent allerede før mandagens presentasjon.

Ett løfte er at ventetiden ved landets sykehus skal reduseres med ti dager innen 2021. Nå er ventetiden i gjennomsnitt 60 dager. Høyre vil også utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.

«Kulturrevolusjon»

Solberg mener Høyres helsepolitikk for neste periode vil innebære «kulturrevolusjon» – riktignok trenger Høyres helsevesen mye mer penger enn i dag, men det trenger like mye en ny og enda mer pasientrettet kultur. Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle «pasientens helsetjeneste».

– Det betyr at hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg. Det handler om å bli sett, om å bli spurt – og om å bli hørt, sa hun.

Og konklusjonen er åpenbar, sett med Høyre-øyne: – Vi trenger fire nye år – minst – for å få på plass pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet.

