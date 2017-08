Færre barn gir størst klimaeffekt

En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.

Forskerne har tatt for seg en rekke individuelle tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon av CO2. Effekten av å ha ett barn mindre ligger på førsteplass, og kan bidra til en årlig utslippsreduksjon på 60 tonn CO2 per innbygger. Noe som har 25 ganger større effekt enn å leve bilfritt – som ligger på andreplass, ifølge magasinet. På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.

Forskningen er basert på data fra industrialiserte land og inkluderer USA, Canada, Australia og EU.

Utslippsreduksjonen for ett barn mindre er beregnet ut fra en tobarnsfamilie. Der mor og far er ansvarlige for halvparten av klimagassutslippene fra sine barn og en firedel av samme utslipp fra sine antatte fire barnebarn.

Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp.

