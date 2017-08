Ung mann omkom i bilulykke i Vestfold

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.05.

– En person er bekreftet død. Bilen ser ut til å ha kjørt inn i et tre og så tatt fyr, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til NTB ved midnatt. Han opplyste at bilen var utbrent.

Eikedalen bekrefter til Aftenposten at det var snakk om høy fart. Ulykken skjedde i bakken ned mot Kjøpmannskjær. Bilen kom kjørende sørover på vei fra Tønsberg mot Tjøme.

Vakthavende brannsjef Andrew Wright i Vestfold brannvesen sier at to naboer forsøkte å slukke ilden med brannslukningsapparater.

– Dessverre kunne ikke livet til den forulykkede reddes og etter kort tid var det klart at ulykken hadde endt verst tenkelig. Selv ikke den gode umiddelbare innsatsen til naboene i området kunne endre det faktum at et ungt liv brått og brutalt var over som følge av ulykken, skriver Wright på brannvesenets Facebook-side.

Ifølge avisen er den omkomne en 22 år gammel mann fra Porsgrunn.

