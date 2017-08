Tre personer skadd i frontkollisjon i Arendal

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.30.

– Det har skjedd en frontkollisjon mellom to personbiler i 60-sonen, opplyste innsatsleder Kurt Ulven i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

To personer ble først betegnet som kritisk skadd og to andre som alvorlig skadd, ifølge avisen. Senere opplyste imidlertid Sørlandet sykehus i Arendal at en mann har moderate skader, en kvinne er lettere skadd mens en annen kvinne er uskadd. Den fjerde personen, en mann, har uavklarte skader.

Det satt én person i den ene bilen og tre i den andre.

– Et øyevitne har fortalt at en bil med én person kom over i feil kjørefelt. Denne bilen traff de andre bilen der det satt tre personer, sier innsatslederen.

Ifølge Agderposten ble en av de fire sittende fastklemt i kjøretøyet før redningsmannskapet fikk vedkommende ut.

