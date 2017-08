Høyre lover kortere ventetid for sykehusbehandling

– Å stå i kø og vente på behandling skaper utrygghet for den enkelte og for pårørende. Vi vet at kortere ventetider er viktig for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Nå lover Høyre at ventetidene skal ned med over 10 dager innen utgangen av 2021. Ventetidene skal ned fra 60 dager i dag til 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner. Det tilsvarer en reduksjon på omtrent 20 prosent, som er i tråd med utviklingen de siste årene. Siden 2013 er ventetiden redusert med 14 dager.

– Det skyldes dyktige ansatte som organiserer seg annerledes. Det skyldes styrkede pasientrettigheter og en regjering som lar alle gode krefter bidra, sier Høie.

Høyre lover også at sykehusene skal holde 95 prosent av avtalene de har med pasientene innen 2021. 2017 er første gang sykehusene blir målt på dette, og tall fra juni viser at 90 prosent av avtalene holdes.

– For mange pasienter handler ikke ventetid bare om tiden som går fra besøket til fastlegen til man får første hjelp på sykehuset. Noen har også behov for jevnlig oppfølging i sykehusene. For disse pasientene er det utrolig viktig at sykehusene holder avtalene, sier Høie.

