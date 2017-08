En person død i bilulykke i Vestfold

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.05.

– Det er en person som er bekreftet død. Vi er ganske sikre på at personen var alene i bilen. Bilen ser ut til å ha kjørt inn i et tre og så tatt fyr, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til NTB. Han bekrefter at bilen er utbrent.

Politiet arbeider med taktiske og teknisk etterforskning på stedet. Vegvesenets ulykkesgruppe er kontaktet.

Det er begrenset fremkommelighet forbi ulykkesstedet.

(©NTB)