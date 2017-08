Skredet på Svalbard kan havne i retten

En 42 år gammel mann og en to år gammel jente mistet livet lørdag 19. desember i 2015 da et stort snøskred traff elleve hus i Longyearbyen på Svalbard. Spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt saken.

Advokaten til familien som mistet datteren, Christian Lundin, har uttalt til NRK at sysselmannen har opptrådt grovt uaktsomt ved å ikke evakuere beboerne i området der skredet traff. Foreldrene har tidligere søkt om erstatning, men dette har blitt avvist av alle parter.

Lundin mener det viktigste nå er å få plassert erstatningsansvaret.

– På vegne av de etterlatte mener jeg at noen burde stå opp nå og erkjenne et erstatningsansvar. Jeg mener at erstatningsansvaret må plasseres hos enten Lokalstyret, Sysselmannen på Svalbard eller Store Norske, sier Lundin til NRK.

Lundin sier han har problemer med å få ut informasjon fra Lokalstyret for å forberede erstatningskravet på vegne av foreldrene.

