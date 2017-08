Politiet tar selvkritikk etter nazimarsj

– Det har kommet sterke reaksjoner. Vi prøver å være ydmyke. Vi tar selvkritikk på at vi ikke var mer framoverlent og håndterte ting annerledes, sier han til Klassekampen.

Agder-politiet har fått mye kritikk etter at de valgte å la de høyreekstreme marsjere i byen for en uke siden. Politiet har siden lørdag stått fast ved at det var riktig håndtert av dem å ikke stanse demonstrasjonen. De fryktet at ved et forbud ville det nettopp oppstå uønskede situasjoner.

– Vi hadde informasjon som tilsa at vi kunne se vekk fra voldelige motdemonstrasjoner. Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket, fortsetter politimesteren. To motdemonstranter ble fjernet under marsjen av politiet for å unngå bråk.

Sundvoll tar likevel kritikk i ettertid og ber om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner.

– Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sier han.

