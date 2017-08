Tajik: Drømmer ikke om å bli statsminister

– Nei, det er ikke noe jeg går rundt og har lyst til. Jeg har lyst til å være en best mulig nestleder for Arbeiderpartiet, sier 34-åringen i et intervju med NRK.

En drøy måned før stortingsvalget sier Tajik, som ble tidenes yngste statsråd som 29-åring, at det ikke er alt ved politikerrollen hun er begeistret for. Selv har hun sittet i to perioder på Oslo-benken på Stortinget.

– Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Når jeg er på fest er jeg aldri hun som ber om å bli midtpunktet, sier Tajik.

Hun har ikke noe imot ambisjoner, men sier hun har lite til overs for politikere som er mest opptatt av egen karriere, makt og posisjoner mange år inn i framtiden.

– De er folk jeg synes det er forferdelig kjedelig å tilbringe tid samme med.

