Statsministeren advarte Unge Høyre mot reversering fra de rødgrønne

– Med så mye usikkerhet som lages om reverseringer fra de rødgrønne inn i denne valgkampen, er det naturlig at vi viser at valget står mellom de som vil fortsette å modernisere og gjøre endringer som bidrar til at verden og Norge går fremover, og de som er ute etter å reversere de tiltakene vi har gjort for å levere bedre tjenester, sier Solberg til NTB.

Statsministeren la mandag turen til Tromøy i Arendal, der rekordstore mengder Unge Høyre-medlemmer hadde samlet seg til sommerleir og politisk skolering.

Nettopp skolering ble sentralt da en seierssikker statsminister spurte ungdommen om de var klare til å vinne årets valg, samtidig som hun forberedte dem på krasse kommentarer fra sine politiske motstandere under årets skoledebatter.

– Dere vil selvsagt få høre mye om alt som ikke er bra nok, som for eksempel at en av fire elever ikke fullfører videregående. Og det er ikke bra nok. Men, det er bedre enn da de rødgrønne styrte, og det var nesten en av tre som ikke fullførte videregående, sa hun.

Hun tok også varmt til orde for fraværsgrensen, som hun mener er et sentralt steg i partiets ambisiøse mål om at ni av ti skal fullføre videregående i 2030.

– Selv om den fungerer, så vil Arbeiderpartiet likevel fjerne den. Og da er spørsmålet – hva skal de erstatte den med? Ingen vet, sa hun.

