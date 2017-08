Støre vil ikke lukke døra for samarbeid med KrF

Sju AUF-ere fra forskjellige fylker fikk fredag muligheten til å stille krav til partilederen da han gjestet Utøya og ungdomspartiets sommerleir.

AUF-leder Mani Hussaini hadde på forhånd varslet tøffe spørsmål, men Støre sier til NTB at det ikke kom noen overraskelser fra talerstolen. Der utfordret blant andre Aurora Dimmen Bratli fra Møre og Romsdal partilederen om Kristelig Folkeparti (KrF) og samarbeid.

– KrF er de tapte sakers parti, sa hun.

Mulige regjeringsforhandlinger med KrF er en av sakene som har fått stor oppmerksomhet de siste dagene. Overfor Dagsavisen har Hussaini advart Arbeiderpartiet mot å samarbeide med KrF, som han mener har en likestillingsfiendtlig politikk.

Kontantstøtte og likestilling

Særlig på spørsmål om kontantstøtte er det stor avstand mellom partiene. Arbeiderpartiet har programfestet at de ønsker avvikling, mens KrF i sitt vedtak til nytt partiprogram blant annet gikk inn for å utvide kontantstøtten fra 11 til 14 måneder.

I oppsummeringen i etterkant av spørsmålene, sa Støre at Arbeiderpartiet vil stå hardt på eget partiprogram i eventuelle regjeringsforhandlinger, men at de ikke vil lukke døra for partier som ønsker et regjeringsskifte.

– Vi går til forhandlinger med Arbeiderpartiets utgangspunkt, og så får vi jobbe for gjennomslag også på dette. Men ingen får alt det de har på topp på lista si, sier Støre til NTB.

Hussaini sier at han forstår at Ap-lederen ønsker å holde døra åpen for alle partier som ønsker en ny regjering.

– For AUF har det vært viktig å advare, særlig mot kontantstøtten og Krfs ønske om å innføre reservasjonsrett. Vår politikk ligger fast på det, og da ønsker vi å pushe Jonas på at det er greit at han snakker med KrF, men at det er noen ting som er viktigere, sier AUF-lederen.

– Svarene ligger i nord

Guro Vollan Nilsen fra Finnmark-AUF var den første av leirdeltakerne som stilte krav til Støre fredag.

– Vi er klare for å kjempe for deg, og du har alltid kjempet for oss. Nå må vi kjempe sammen, fordi vi står overfor vår tids største krise; klimakrisen, sa Nilsen, og la til at svarene, dem finner man i nord.

Hun trakk blant annet fram utbygging av jernbanen nordover som et viktig steg for å redusere klimagassutslippene.

– Hele Norge vinner med «gokk» på skinner, sa Nilsen.

Støre lovet at Ap skal prioritere klima fra dag én dersom de kommer i regjering, noe han kritiserte den sittende regjeringen for å ikke ha gjort.

Partilederen sier til NTB at flere av kravene fra AUF er nyttige påminnelser å ha med seg i valgkampen.

– Kravene er tøffe og de er gjenkjennelige. Mange av dem har også rot i Arbeiderpartiets politikk, og de er spisset på AUFs måte. Det er vi vant til, sier Støre.

Tilgang til helsesøster

Fellesskolen, fraværsgrensa og økte forskjeller i Norge var blant de andre innspillene AUF-erne kom med. Petra Brinch fra Østfold oppfordret Støre til å love at hans regjering vil bli husket for at de får helsesøstre på alle skoler hver dag.

Da hadde Ap-lederen i sin tale allerede presentert det partiet omtaler som en helhetlig plan for bedre psykisk helse hos ungdom.

– Omfanget av psykiske helseplager øker. Da er noe feil. Ikke med de unge, men med samfunnet og måten vi er sammen på, sa Støre. For å løse problemet vil Støre øremerke midler til skolehelsetjenesten, slik at den skal være tilgjengelig på alle skoler, hver dag.

