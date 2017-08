Rødt og MDG på vippen i ny måling

Målingen er utført av Norfakta på oppdrag fra Nationen og Klassekampen. Den viser at Høyre gjør et byks på 3,2 prosentpoeng og får en oppslutning på 26,1 prosent. Samtidig går Arbeiderpartiet tilbake med 0,3 prosentpoeng til 31,9 prosent. Et Venstre under sperregrensen med 3,1 prosent (-0,2) gjør imidlertid at det borgerlige flertallet ryker.

Dersom valgresultatet blir som i målingen, vil en regjering bestående av Ap, SV og Sp får 84 mandater. Dermed kan de måtte søke støtte fra Rødt eller MDG, som begge får ett mandat hver på målingen. Denne muligheten avviste Ap-lederen blankt i et intervju med VG i forrige uke.

Alternativt kan Arbeiderpartiet vende seg mot KrF eller Venstre, noe Støre nevnte som mer naturlig.

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sa Støre.

Åpningen for å samarbeide med Venstre har fått LO til å se rødt, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har sagt at et slikt samarbeid er uaktuelt.

I målingen får Senterpartiet en oppslutning på 9,5 prosent, en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng fra forrige måling. SV får 4,6 prosent, det samme som forrige måned. Frp går tilbake med 0,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 13,8 prosent. KrF får 4,7 prosent (-0,5), MDG 2,1 (-1,8) og Rødt 1,8 (0). Andre partier får 2,5 prosent (+0,8).

Feilmarginen på målingen er inntil 3,1 prosent og størst for de store partiene.

(©NTB)