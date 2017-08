Landbruksdepartementet forventer en million besøkende til matfestivaler

– Det er imponerende besøkstall matfestivalene landet rundt kan vise til, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Han mener folk er opptatte av opphavet, tradisjonen og historien bak maten.

– De siste årene har salget av lokalmat hatt en opp til tre ganger så sterk vekst som i resten av matmarkedet. Det er mulig å bygge ny virksomhet og skape arbeidsplasser med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.

Både nord, sør, øst og vest i landet arrangeres det matfestivaler over en lav sko. Flere av festivalene har lange tradisjoner og flere år på baken. Den norske matfestivalen i Ålesund arrangeres i år for 33. gang, og Trøndersk matfestival for 12. gang.

I tillegg er Rakfiskfestivalen i Valdres, Matstreif i Oslo og Vesterålen matfestival bare noen av matfestivalene som vårt landstrakte land har å by på.

(©NTB)