Kraftig trafikkvekst for Norwegian

Totalt fløy 3.358.565 passasjerer med Norwegian i juli, 432.683 flere enn i juli 2016. Økningen er på 15 prosent.

– Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst på interkontinentale ruter. Det er også positivt at selv med en sterk kapasitetsøkning er flyene stort sett fulle og utviklingen er god i hele rutenettet. Det betyr at reisende både i Europa, USA og Asia setter pris på lave priser, nye fly og hyggelig service, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Flyselskapets ferske trafikktall viser at passasjertrafikken økte med 23 prosent, mens kapasiteten økte med 24 prosent. Kabinfaktoren, som viser hvor fulle flyene var, falt med 0,3 prosent til 94,5 prosent.

Selskapet gjennomførte 99,1 prosent av de planlagte flygningene i juli, med en punktlighet på 68,8 prosent.

Norwegian fikk levert tre nye Boeing 737 MAX og to Boeing 787–9 Dreamliner denne måneden. Selskapets flyflåte har nå en gjennomsnittsalder på 3,6 år. Selskapet hevder å ha en av de mest moderne og miljøvennlige flyflåtene i verden.

