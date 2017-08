Frp lanserer egen pakke for ungdom

Finansministeren kom med valgkamputspillet, en liste på i alt ti punkter, da hun talte til FpUs sommerleir fredag.

Regjeringen har allerede økt frikortgrensen fra om lag 40.000 kr til 55.000 kr.

– Vi ønsker å øke den videre, slik at ungdom som står på og jobber skal slippe å betale skatt. Vi synes det er viktig å oppfordre til at alle unge skaffer seg arbeidserfaring, sier Jensen, som også vil heve grensen for BSU-ordningen ytterligere.

– Det er ikke bare enkelt å komme seg inn på boligmarkedet. Det er viktig at ungdom har så mye egenkapital som mulig, sier hun.

I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sittende i regjering, blant annet jobbe for å bygge flere studentboliger, styrke skolehelsetjenesten, redusere skjemaveldet i skolen og gi elevene fritt skolevalg i hele landet, lover Jensen.

