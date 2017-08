DNT-besøk i sommer på høyde med rekordåret i fjor

Foreningens medlemsforening med flest hytter, DNT Oslo og Omegn, rapporterer om over 37.000 overnattinger i juli. 2016, som var et rekordår, hadde 37.663 overnattinger. Medlemsforeningen kan friste med 85 hytter spredt utover de populære fjellstrøkene Jotunheimen, Rondane, Hardangervidda og Dovrefjell. Totalt har DNT rundt 550 hytter i hele Norge.

– Folk vil både ha en aktiv ferie og oppleve roen naturen gir. DNT har jobbet målbevisst slik at vi nå har et mangfoldig tilbud til ulike grupper, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

Øveraas nevner nye hytter med spennende arkitektur, seterliv for barn, topptursamlinger, singleturer, yogatilbud for seniorer og lokal mat blant tilbudene de har for å øke trafikken.

På Vestlandet er ikke entusiasmen noe dårligere. Stavanger Turistforening melder også om en sommer i Lysefjorden på linje med rekordåret i fjor. Bergen og Hordaland har 20 til 30 prosent flere besøk enn i fjor.

På Gaustatoppen reflekterer vaffelplatesalget oppsvinget i interessen. I juli 2016 ble det solgt 14.000 vaffelplater på Telemarks høyeste fjell, i juli i år er det solgt 17.000 vafler på Gaustatoppen turisthytte nær toppen av fjellet.

Haukeliseter på Hardangervidda har opplevd ekstra mange besøkende etter at de ble kåret til stedet med Norges beste veimat av NAF tidligere i sommer.

(©NTB)