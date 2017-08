Asylsøker siktet for voldtektsforsøk i Kristiansand

Overfallet mannen er mistenkt for, skjedde like etter at kvinnen forlot en bensinstasjon på Lund i Kristiansand, melder NRK. Mannen ble pågrepet senere på dagen søndag.

Retten begrunner fengslingen med faren for at siktede rømmer fra Norge. Mannen er syrisk statsborger og bodde tidligere i et annet europeisk land, men myndighetene der ønsket å sende ham tilbake til hjemlandet. Da reiste han til Norge og søkte asyl, ifølge NRK.

– Retten har lagt særlig vekt på fornærmedes forklaring der hun har beskrevet at en mannsperson fulgte etter henne fra sentrum til bensinstasjonen på Lund. Kvinnen har forklart at mannen som er pågrepet, er den samme som overfalte henne, heter det i kjennelsen.

Kvinnens forklaring støttes av flere vitneforklaringer og bilder av skader hun ble påført.

