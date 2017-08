24-åring tiltalt for vold mot politi og helsearbeidere

Ifølge tiltalen har alle episodene skjedd over en periode på under tre måneder fra desember i fjor til mars i år, ifølge Bergens Tidende. En morgen i desember slo han ifølge tiltalen også en lege på akuttmottaket på Haukeland sykehus i ansiktet, slik at han måtte sy fem sting.

– Legen kom tilfeldigvis forbi. Han skulle på jobb et annet sted på sykehuset. Så ble han utsatt for dette, sier politiadvokat Rune Malt i Vest politidistrikt.

24-åringens forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, sier klienten for en stor del har erkjent tiltalen, inkludert slaget mot legen.

– Legen ble dessverre et tilfeldig offer. Min klient angrer på dette, og har i det hele tatt et stort ønske om å gjøre opp for seg, sier Strømmen.

Ifølge forsvareren er 24-åringen nå til døgnbehandling på en rusinstitusjon.

